Son dakika! Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı: Netanyahu’nun yaptıkları yanına kalmayacak!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

Trump ile Pazartesi görüşeceğim. Ukrayna ve Filistin konularını konuşacağız.

Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.