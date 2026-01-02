SON DAKİKA: İBB’nin milyonluk İSBİKE projesi hurda oldu! Vatandaşın parasını böyle hiç ettiler...

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI!

Tepki çeken iddialara göre; atıl durumdaki bu bisikletler Bayrampaşa'daki bir hurdalık alana götürülerek parçalandı. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan araçların geri kazandırılmak yerine hurda olarak değerlendirilmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.