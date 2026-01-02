TÜRGEV yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde Filistin için saf tuttu

İstanbul , 2026'nın ilk sabahına zulme karşı ayağa kalktı. Karla örtülü sokaklarda, ayazı delen tekbirler ve "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin 'i unutmuyoruz" sloganları eşliğinde, Filistin'e destek amacıyla Galata Köprüsü 'nde düzenlenen yürüyüşe Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de yönetimi, gönüllüleri ve gençleriyle katıldı. İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen yaklaşık 520 bin kişi ve 400 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşınırken, Anadolu'nun duası İstanbul'un kalbinde birleşti. Yeni yılın ilk gününde oluşan bu tablo, Filistin davasına yönelik toplumsal duyarlılığı bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

DONDURUCU SOĞUK YÜZ BİNLERİ DURDURAMADI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'un Tarihi Yarımadası, Filistin için buluşma noktası oldu. Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Yeni Camii çevresinde sabah namazını eda eden on binler, dualar ve tekbirler eşliğinde kortejler halinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Türk ve Filistin bayraklarının omuz omuza dalgalandığı yürüyüşte, dondurucu soğuğa rağmen saflar sıklaştı; kalabalığın kararlılığı alanda hissedildi.

YÜRÜYÜŞTE GÖNÜLLÜ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş boyunca TÜRGEV'li gençler ve gönüllüler, yalnızca kortejlerde yer almakla kalmadı; sahada da aktif sorumluluk üstlendi. Sabah namazının ardından saflara katılan gönüllüler, yürüyüş süresince yaşlılara, kadınlara ve çocuklara eşlik etti. Soğuk hava nedeniyle alanda yapılan sıcak ikramlara gönüllü olarak destek veren TÜRGEV'li gençler, Filistin'de yaşananlara ilişkin hazırlanan bilgilendirici materyalleri de katılımcılarla paylaşarak sürece dair bilinç aktarımında bulundu.

HATİCE AKINCI YILMAZ: GAZZE İÇİN BURADAYIZ, ÇÜNKÜ KALBİMİZ ORADA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen yürüyüşte, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜRGEV Vakıf Meclisi Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmayla Gazze için hissedilen ortak vicdani duygulara tercüman oldu.

Yürüyüşün ardından konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Galata Köprüsü'nde oluşan tabloyu "vicdanla kurulan bir bağ" olarak tanımladı. Yılmaz, İstanbul'un karlı sabahında verilen mesajın, Gazze'de çadırlar arasında hayata tutunmaya çalışan Filistinlilerin acısını yürekte hissetmenin bir ifadesi olduğunu vurguladı:

"Yeni yılın ilk gününde, bu soğukta burada olmamızın çok derin bir anlamı var. Gazze'de anneler, babalar, çocuklar, kundaktaki bebekler, bugün barınmadan, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Ateşkes ilan edilmiş olsa da sahadaki adaletsizlik sürüyor, insani yardımlar engelleniyor. Bugün burada olmak, Filistin'i unutmadığımızın ve bu davaya sahip çıktığımızın açık ilanıdır."

Yılmaz, Batı'da ateşkes sonrası Filistin'e yönelik sessizliğin derinleştiğine dikkat çekerek, Türkiye'den yükselen bu güçlü vicdan sesinin küresel ölçekte çok daha anlamlı olduğunu ifade etti.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DAYANIŞMA MESAJI

Galata Köprüsü'nde yapılan konuşmalar ve edilen duaların ardından yürüyüş sona erdi. Yüz binlerce insanla birlikte TÜRGEV de Filistin halkıyla dayanışma mesajını dünyaya duyurdu. Yeni yılın ilk gününde verilen bu mesaj, Filistin için insani ve vicdani sorumluluğun ertelenemeyeceğini bir kez daha hatırlattı. TÜRGEV'li gençlerin yürüyüşte yer alması, Filistin'e yönelik vicdani hassasiyetin gençler arasında karşılık bulduğunu ortaya koydu.