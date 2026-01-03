Ankara'da su krizi: Büyükşehir'in ihmalkarlığı vatandaşı isyan ettirdi! Bidonlarla taşıdılar
Ankara'da su krizi derinleşiyor. Günlerdir devam eden kesintiler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen vatandaşlar, çareyi cami şadırvanlarından ve dağ yollarındaki çeşmelerden bidonlarla su taşımakta buldu.
Ankara'da yaşanan mağduriyet sadece temizliği değil; hayvancılığı, ısınmayı ve sağlığı da tehdit eder boyuta ulaştı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları rezilliği ve yetkililere olan öfkelerini SABAH'a şu sözlerle anlattı:
Veli Çelik: Vatandaş elinde bidonlarla su peşinde koşuyor. Tuvalete gidecek bile suyumuz yok. Eskiden sular kesilirdi ama belediye tankerle kapımıza kadar su getirirdi. Şimdi ne gelen var ne giden. Karşımıza çıkıp gerçek bir cevap veren dahi yok.