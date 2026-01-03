Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanya çerçevesinde hazırlanan ve içinde bin 600 gıda kolisi bulunan yardım TIR'ı, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndan dualarla Gazze'ye uğurlandı. "Bugünkü alışverişim Gazze için, bugünkü hasılatım Gazze için" sloganıyla düzenel - nen kampanyada Arnavutköy esnafının bir günlük hasılatı ve vatandaşların bağışlarıyla kısa sürede önemli bir yardım toplandı. Programa katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy Gazze için tek yürek oldu ve bin 600 gıda kolisi hazırlandı. Yardım TIR'ımızı dualarla Gazze'ye uğurluyoruz" dedi.