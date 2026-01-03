Bakan Ersoy: Türkiye’ye iade edilen toplam eser sayısı 26 bin 767 oldu

"BU SADECE BİR İADE DEĞİL, BİR DURUŞTUR"

Her bir iadenin yalnızca bir eserin ülkesine dönüşü olmadığını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu çalışmalar; kültürel egemenliğimize, tarihsel hafızamıza ve ortak mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızın açık bir göstergesidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Ersoy, yurt dışında bulunan eserlerin izini sürmeyi ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.