Bayrampaşa Belediyesi’ndeki yolsuzlukta iki tutuklama

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu "Rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli Ahmet K. Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık sevk yazısında, Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison'un şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasındaki "rüşvet" suçuna aracılık ederek Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu'nun üzerine atılı "rüşvet verme" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu ileri sürdü.