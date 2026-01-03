Eurofighter için geri sayım başladı

Türkiye; İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer uçak tedarik edecek. 2032'de tüm uçakların teslimatı tamamlanacak ve Türk Hava Kuvvetleri, 44 Eurofighter Typhoon'la daha da güçlenecek. Teslimatlarla Türkiye'nin F-4 filosu yenilenecek.

KATAR'DAN GELECEK UÇAKLAR İÇİN GERİ SAYIM: Katar'dan alınacak 12 uçağın bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye geleceği ifade ediliyor. Uçaklar Türkiye'ye mühimmatı ile teslim edilecek. Katar'ın envanterinde 24 Eurofighter uçağı bulunuyor.

UMMAN AYAĞI: Umman'dan gelecek 12 uçak modernizasyon için İngiltere'ye gidecek. Bu işlem 2 yıl sürecek ve 2028'de Türkiye'ye teslimatları başlayacak.

İNGİLTERE'DEN TESLİMATLAR 2030'DA BAŞLAYACAK: İngiltere'den alınan uçakların teslimatına da 2030'da başlanacak. 2030'da 6, 2031'de 8, 2032'de 6 uçak olmak üzere 20 uçak Türkiye'ye teslim edilecek. Uçağın gövde üretimi ve nihai montaj Birleşik Krallık'ta yapılacak. Türkiye'nin Typhoon filosu, Meteor hava-hava füzesi de dâhil olmak üzere kapsamlı bir silah paketiyle donatılacak. Meteor, 200 kilometreyi aşan menziliyle Eurofighter'ın "görüş ötesi üstünlük" kabiliyetini güçlendiren en gelişmiş Avrupa yapımı füze. Havacılıkta en kritik konulardan biri olan pilotaj eğitimi için ise İngiltere ve Katar'la görüşülüyor.