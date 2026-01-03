Firar ettiler ama kurtulamadılar

Yurtdışındaki firari suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 20'si kırmızı bültenle uluslararası düzeyde çeşitli suçlardan aranan toplam 40 suçlu Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

40 SUÇLU YAKALANDI

Buna göre, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan H.S. Gürcistan'da, 'Suç örgütüne üye olma', 'Kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle aranan E.C.A. Gürcistan'da, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan S.C. Gürcistan'da, 'Fuhuşa teşvik' suçundan kırmızı bültenle aranan C.E. ve C.E. Gürcistan'da, 'Yağma' ve 'Yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Ç.B. Gürcistan'da, 'Suç örgütü kurma', 'Hırsızlık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.Ö. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan H.U. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.K. Gürcistan'da, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. Gürcistan'da, diğer firariler de küresel takiple farklı ülkelerde yakalandı.