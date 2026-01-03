Galata’dan yükselen ses dünyada yankılandı

İstanbul'da düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü" dünyada manşetlere çıktı. Yabancı basın kuruluşları, Galata Köprüsü'nde toplanan yüz binlerce kişinin Filistin için yaptığı özgürlük çağrısını manşetlerine taşıdı. Amerikan haber ajansı Gazze'ye destek gösterisini flaş haber olarak duyurdu. ABD merkezli Al Monitor, mitingde dalgalanan bayraklar eşliğinde "Sessiz kalmayacağız, Filistin'i unutmayacağız" sloganlarının İstanbul semalarında yankılandığını yazdı. Fransız La Croix gazetesi, "Binlerce kişi İstanbul'da Gazze için gösteri düzenledi" başlığını kullanırken, France 24 kanalı da göstericilerin Filistin'e özgürlük sloganlarına odaklandı. Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi ise haberinde, "500 bin kişi Gazze için meydanlarda" başlığını attı. Katar merkezli El Cezire, göstericilerin sabah namazının ardından bir araya geldiğini belirterek, İsrail'in protesto edildiği ve Gazze'ye özgürlük istendiği anları aktardı. Arab News, İstanbul'daki mitinge binlerce kişinin akın ettiğini duyurdu. The Sun Malaysia gazetesi yılın ilk gününde Gazze için sergilenen bu büyük dayanışmaya dikkat çekti.