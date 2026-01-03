Haberler

Gündem Haberleri

Son dakika! Q Yatırım Bankası’na ikinci operasyon: Banka yetkilileri dahil 9 gözaltı

Son dakika! Q Yatırım Bankası’na ikinci operasyon: Banka yetkilileri dahil 9 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Bankanın tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında, ATLS Finans Yatırım Kurucu ortaklarından Serkan Önem, CEO Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Q Yatırım Genel Müdürü Cem Ferdi Ordu ve Q Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman bulunuyor.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 11:44 Son Güncelleme: 03 Ocak 2026 12:03

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik "Tefecilik ve Aklama" soruşturması devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan Banka Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani 9 Kasım günü tutuklanmıştı.

Hakkı Çatman BAĞLANTILI İSİMLER TESPİT EDİLDİ Derinleşerek devam eden soruşturmada, şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; ATLS Finans Yatırım Kurucu ortaklarından Serkan Önem, CEO Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Q Bankası Genel Müdürü Cem Ferdi Ordu, Q Finans Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, Albatross Portföy Yatırım Müdürü İbrahim Başügüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.