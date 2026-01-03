SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!
SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı, ABD Venezuela gerilimindeydi. ABD Başkanı Trump’ın devam eden tehditleri sonrası gece saatlerinde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta peş peşe patlamalar meydana geldi. Kritik bölgelerden dumanlar yükselirken ABD Başkanı Donald Trump’tan “Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşi yakalandı” açıklaması geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının perde arkasını AHaber ekranlarında değerlendirdi ve “Uyuşturucu bahane, asıl hedef yer altı kaynakları” dedi. İşte detaylar
SON DAKİKA… Güney Amerika'da gerilim tırmandı… Dünya, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılarla sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas ile 4 eyalette askeri tesisler ve petrol rafinerileri başta olmak üzere pek çok kritik nokta hedef alındı. Alçak uçuş yapan uçak ile helikopterlerin düzenlediği saldırıların ardından başkentten dumanlar yükselirken ABD basını, saldırı emrini Donald Trump'ın verdiğini açıkladı.
Kritik noktaların hedef alınmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tüm ulusal savunma planlarının devreye soktu ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Bölgede saldırılar devam ederken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında dünyayı sarsan saldırıların perde arkasını anlattı.
BAHANE UYUŞTURUCU HEDEF ENERJİ VE MADEN KAYNAKLARI
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucuyu bahane ettiğini ancak asıl hedefin Venezuela'nın enerji ve madenleri olduğunu belirten Sali, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro demiş ki; tüm savunma güçlerinin ülkenin genelinde derhal konuşlandırılmasını emrediyor. Bu, bundan sonraki süreçte herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerinin bir sinyali. Şu an için bir kara harekatı başlamamış olabilir ama Amerika için söylüyorum; karaya çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu da Amerika için çok ciddi bir risk ve kayıplara neden olabilir.