  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı, ABD Venezuela gerilimindeydi. ABD Başkanı Trump’ın devam eden tehditleri sonrası gece saatlerinde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta peş peşe patlamalar meydana geldi. Kritik bölgelerden dumanlar yükselirken ABD Başkanı Donald Trump’tan “Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşi yakalandı” açıklaması geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının perde arkasını AHaber ekranlarında değerlendirdi ve “Uyuşturucu bahane, asıl hedef yer altı kaynakları” dedi. İşte detaylar

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

SON DAKİKA… Güney Amerika'da gerilim tırmandı… Dünya, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılarla sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas ile 4 eyalette askeri tesisler ve petrol rafinerileri başta olmak üzere pek çok kritik nokta hedef alındı. Alçak uçuş yapan uçak ile helikopterlerin düzenlediği saldırıların ardından başkentten dumanlar yükselirken ABD basını, saldırı emrini Donald Trump'ın verdiğini açıkladı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

Kritik noktaların hedef alınmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tüm ulusal savunma planlarının devreye soktu ve ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Bölgede saldırılar devam ederken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında dünyayı sarsan saldırıların perde arkasını anlattı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

BAHANE UYUŞTURUCU HEDEF ENERJİ VE MADEN KAYNAKLARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucuyu bahane ettiğini ancak asıl hedefin Venezuela'nın enerji ve madenleri olduğunu belirten Sali, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro demiş ki; tüm savunma güçlerinin ülkenin genelinde derhal konuşlandırılmasını emrediyor. Bu, bundan sonraki süreçte herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerinin bir sinyali. Şu an için bir kara harekatı başlamamış olabilir ama Amerika için söylüyorum; karaya çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu da Amerika için çok ciddi bir risk ve kayıplara neden olabilir.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

Sadece Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Caracas dahil Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerine yönelik ağır bir askeri saldırı var. Amerika Birleşik Devletleri sadece başkenti değil, Venezuela'nın kuzeyindeki eyaletlere yönelik toplu ve senkronize bir saldırı başlattı. Hedefte rafineriler, yani elektrik üreten bölgeler var. Başkentin yarısından fazlası şu an elektriksiz" bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

ASKERLER VATANDAŞLARA SİLAH DOĞRULTTU!

Venezuela halkının Başkanlık Sarayı önünde toplandığını da belirten Sali, "Askerlerin toplanan halka silah doğrulttuğunu görüyoruz. Bu görüntüler akla direkt 'Bir darbe girişimi mi?' sorusunu getiriyor. CIA'nın harekete geçmesiyle kripto yapıların devreye girmesinden söz edebiliriz. Miraflores Sarayı'nın girişinde güvenlik çemberi oluşturulmuş durumda çünkü her an her şey olabilir. Amerika sadece havadan değil, içerideki uyuyan hücrelerini de harekete geçirmiş olabilir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

SALDIRIDAN 10 SAAT ÖNCE KRİTİK ÇİN ZİRVESİ

Operasyondan sadece 10 saat önce başkentte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in temsilcisinin Maduro ile görüştüğüne dikkat çeken Orhan Sali "Amerika bu görüşmeden haberdardı. İstihbarat savaşları diyoruz ya; artık her şey o kadar şeffaf ki... Amerika bu saldırı kararını aslında 24 Aralık'ta, Noel öncesi almıştı. Ancak Nijerya'daki hava saldırıları ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Çin'in desteği Maduro için hayati önemde" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

TRUMP'IN 2026 HESABI: "POPÜLİST BİR ÇIKIŞ"

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırılarının sebeplerine dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bu sene hayati bir yıl. 2026 yılının Kasım ayında ara seçimler olacak. Kendi içindeki Trump seçmenlerini, o 'MAGA' (Make America Great Again) grubunu konsolide etmek için bu şekilde popülist çıkışları oluyor. Trump'ın en büyük vaadi 'savaşsızlık' üzerineydi ancak şu an bu durumun tam tersi bir tablo oluştu. Venezuela'da yapılacak bir hata, Amerika için Vietnam'dan daha büyük bir yenilgi riski taşır" bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

"VENEZUELA'NIN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ İŞTAH KABARTIYOR"

Trump'ın uyuşturucu bahanesi ile Venezuela'ya saldırdığını ancak asıl hedefin Venezuela'nın yer altı zenginlikleri olduğunu da belirten Sali, açıklamalarına şöyle devam etti: Bahane uyuşturucu kaçakçılığı ama gerçek bu değil. Venezuela'nın elinde çok önemli madenler ve yer altı zenginlikleri var. Amerika için bunları çok daha ucuza getirmenin yolu, binlerce kilometre ötedeki Irak, Kuveyt veya Katar'la uğraşmaktansa hemen yanı başındaki (Florida-Miami'ye çok yakın) Caracas'a müdahale etmektir. 90'lı yıllarda Panama'da Noriega'ya ne yaptılarsa bugün aynısını Maduro'ya yapmaya çalışıyorlar. Panama'da da bahane uyuşturucuydu, sonuç 5 bin sivilin katledilmesi ve işgal oldu.

SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

"AMERİKA İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Sali, Latin Amerika'daki bu gelişmenin küresel dengeleri değiştireceğini ifade etti ve "Bu, Amerika ve Latin Amerika için bir dönüm noktası. Amerika hiçbir zaman bu kadar geniş çaplı bir saldırıyı Güney Amerika'da bir ülkeye karşı düzenlememişti. Brezilya ve Kolombiya'nın tepkisi çok önemli çünkü sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar. Dünya artık tek kutuplu değil; ABD'nin Venezuela'da yapacağı büyük bir hata, bedeli çok ağır bir bataklığa dönüşebilir." diyerek sözlerini noktaladı.