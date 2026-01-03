SON DAKİKA… ABD neden Venezuela’yı vurdu? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi: Hedef Venezuela’nın yer altı kaynakları!

TRUMP'IN 2026 HESABI: "POPÜLİST BİR ÇIKIŞ" ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırılarının sebeplerine dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bu sene hayati bir yıl. 2026 yılının Kasım ayında ara seçimler olacak. Kendi içindeki Trump seçmenlerini, o 'MAGA' (Make America Great Again) grubunu konsolide etmek için bu şekilde popülist çıkışları oluyor. Trump'ın en büyük vaadi 'savaşsızlık' üzerineydi ancak şu an bu durumun tam tersi bir tablo oluştu. Venezuela'da yapılacak bir hata, Amerika için Vietnam'dan daha büyük bir yenilgi riski taşır" bilgisini paylaştı.

"VENEZUELA'NIN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ İŞTAH KABARTIYOR" Trump'ın uyuşturucu bahanesi ile Venezuela'ya saldırdığını ancak asıl hedefin Venezuela'nın yer altı zenginlikleri olduğunu da belirten Sali, açıklamalarına şöyle devam etti: Bahane uyuşturucu kaçakçılığı ama gerçek bu değil. Venezuela'nın elinde çok önemli madenler ve yer altı zenginlikleri var. Amerika için bunları çok daha ucuza getirmenin yolu, binlerce kilometre ötedeki Irak, Kuveyt veya Katar'la uğraşmaktansa hemen yanı başındaki (Florida-Miami'ye çok yakın) Caracas'a müdahale etmektir. 90'lı yıllarda Panama'da Noriega'ya ne yaptılarsa bugün aynısını Maduro'ya yapmaya çalışıyorlar. Panama'da da bahane uyuşturucuydu, sonuç 5 bin sivilin katledilmesi ve işgal oldu.