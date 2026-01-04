AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: CHP, jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu aşamıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Siyasi bağlamı, hedefleri ve araçları ne olursa olsun Venezuela'da yaşananların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Büyükgümüş, "Devletlerin egemenliğini ve hukuku yok sayan bu tür müdahaleler, yalnızca ilgili ülkeleri değil, küresel sistemi de istikrarsızlaştıran sistemik bir risk oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"PARTİSİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇELİŞKİLERİ ÖRTMEYE ASLA YETMEYECEKTİR"

Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu süreçte, ülkemizde muhalefetin sergilediği tutum da her zamanki gibi ciddiyetten uzaktır. CHP ve İmamoğlu'nun, geçmişte kendi ülkesinde ABD tarafından darbe yapılması çağrısında bulunan isimleri desteklediğini unutmamız mümkün değildir. Bugün Özel'in laf cambazlığına başvurması, partisinin içine düştüğü çelişkileri örtmeye asla yetmeyecektir. Bugün bir kez daha gördük ki Suriye'de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala 'Esed'le görüşülmeli' çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor. Türkiye, dış politikada sloganlara değil ilkeye, hukuka ve gerçekçi bir perspektife dayanır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, adaletin, istikrarın ve uluslararası hukukun yanında durmayı kararlılıkla sürdürmektedir."