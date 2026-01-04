SON DAKİKA | Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberleri: Kadıköy’de bir müşterinin 4 bin TL’lik restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasına karşılık işletme sahibi Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu Bedri Usta hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Son dakika haberleri: Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.