Özgür Özel’in İddialarına MKE’den Sert Cevap: “Fabrika Açık, Üretim Sürüyor, Yatırımlar Artıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çankırı'da düzenlediği mitingde, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) yönelik "kapatma" iddialarına MKE'den açıklama gecikmedi. Özel, konuşmasında Çankırı'nın göçe zorlandığını savunarak, MKE başta olmak üzere kamu yatırımlarının kapatıldığını öne sürdü. Özgür Özel mitingde yaptığı açıklamada, "Makine ve Kimya Enstitüsü'nü kapatırsan, fabrikalarını kapatırsan, ilçelere açılan yüksekokulları kapatırsan, cezaevini, huzurevini kapatırsan Çankırı'yı göçe zorlarsın" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan kamuoyunu bilgilendiren detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. MKE tarafından yapılan açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nın 1976 yılında Uçaksavar Top Fabrikası olarak faaliyete başladığı, bugün ise "MKE Çankırı Silah Fabrikası" adıyla üretimini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi. Fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerine ve dost-müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim yaptığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, 3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla fabrikada 347 aktif personel istihdam ediliyor. Tesiste; BORAN Obüsü, KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavar sistemleri, FIRTINA ve PANTER obüslerinin ana silah sistemleri gibi Türkiye için kritik öneme sahip orta ve ağır silah sistemleri üretiliyor. MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın ihracat başarılarına da dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olan BORAN Obüsü'nün 2024'te Bangladeş'e, 2025'te ise Avrupa'ya ilk kez Kuzey Makedonya'ya ihraç edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, fabrikanın kapatılmasının söz konusu olmadığı vurgulanarak, "2025 yılında yaklaşık 150 milyon TL yatırım yapılmış, 2026 yılı için ise yaklaşık 1 milyar TL yatırım planlanmıştır. Fabrikamız üretimlerine kararlılıkla devam etmekte, yatırımlarla kapasitesini her geçen yıl artırmaktadır" denildi. MKE'nin açıklaması, Çankırı'daki tesisin kapatıldığı yönündeki iddialara karşı "üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen stratejik tesis" vurgusuyla noktalandı.