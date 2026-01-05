Başkan Erdoğan Fethi Sekin'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can için paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum"
