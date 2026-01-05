Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Burs ve kredi miktarları artırıldı...

Haberler

Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren burs ve öğrenim kredilerinde yeni dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredilerine yüzde 33 oranında zam yapıldığını açıkladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeni rakamlar tek tek duyuruldu. Peki yeni burs ve kredi miktarı ne kadar oldu? Burs zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 20:57

Uzun süredir üniversite öğrencilerinin gündeminde olan burs ve kredi artışıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yeni burs ve kredi miktarını açıkladı.

YENİ MİKTARLAR AÇIKLANDI Üniversite öğrencilerinin uzun süredir merakla beklediği burs ve kredi artışıyla ilgili kritik açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik destek paketleri kapsamında burs ve öğrenim kredilerinde önemli bir artışa gidildiğini açıkladı.