SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO için önemli

Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "