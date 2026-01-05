SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli. NATO güvenliği Türkiye'siz olmaz" dedi.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde Amerikan basınından Bloomberg'in sorularını yanıtladı.
"F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMAMIZ HAKSIZLIK"
Başkan Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunu bizzat gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararının "haksızlık" olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE'NİN F-35'E DÖNMESİ NATO İÇİN ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur.