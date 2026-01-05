Kahraman şehit 9 yıldır unutulmadı

İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK saldırısını kahramanca engelleyen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için şehadetlerinin 9. yılında anılıyor. İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen Fethi Sekin için İzmir'de adliyede ve Elazığ'daki mezarı başında anma yapılacak.

İzmir Adliyesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende şehitlerin anısına hazırlanan barkovizyon gösterisi yayınlanacak. Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Şakir Kırgız şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okuyacak. İzmir Adliyesi C kapısı önünde Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana ve anıta karanfil bırakılacak. Ayrıca İzmir Adliyesi C Kapısı, Ek Hizmet binası ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi güney kapısı önünde şehitlerin ruhuna lokma ikramı yapılacak ve İzmir Adliyesi mescidinde mevlid okunacak.