‘Kapatıldı iddialarına’ tokat gibi cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çankırı'da düzenlediği mitingde, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) yönelik "kapatma" iddialarına MKE'den açıklama gecikmedi. Özel, konuşmasında Çankırı'nın göçe zorlandığını savunarak, MKE başta olmak üzere kamu yatırımlarının kapatıldığını öne sürdü. Bu sözlerin ardından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan kamuoyunu bilgilendiren detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. MKE tarafından yapılan açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nın 1976 yılında Uçaksavar Top Fabrikası olarak faaliyete başladığı, bugün ise "MKE Çankırı Silah Fabrikası" adıyla üretimini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi. Fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerine ve dost-müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim yaptığı ifade edildi.

İHRACAT YAPILIYOR

Açıklamaya göre, fabrikada 347 aktif personel istihdam ediliyor. Tesiste; BORAN Obüsü, KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavar sistemleri gibi Türkiye için kritik öneme sahip orta ve ağır silah sistemleri üretiliyor.