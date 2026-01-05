Şehir hastaneleri sağlıkta Türkiye’yi zirveye taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık çıtasını dünyanın zirvesine taşıdı. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerinin odalarının çoğu; içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına konfor sunuyor.

44 BİN YATAK

İlk şehir hastanesi, Yozgat'ta 25 Ocak 2017'de açıldı ve 9 yıl gibi kısa sürede 27 şehir hastanesi hizmete girdi. Yapımı devam eden 7 şehir hastanesinden 6'sının da bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Toplamda 34'e ulaşacak şehir hastanelerinin tamamının hizmete girmesiyle, yatak kapasitesi de 44 bini aşacak.

77 HASTANE HİZMETTE

Ülke genelinde Yozgat, Isparta Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara, Bursa, Başakşehir Çam ve Sakura, Konya, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu, Erzurum, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Kahramanmaraş, Balıkesir, Etlik, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Antalya, Aydın, Kütahya, Samsun Şehir Hastanesi hizmet veriyor.

7 HASTANE YOLDA

İNŞAATLARI büyük oranda tamamlanan Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon ve Rize Şehir hastanelerinin de bu yıl içinde açılması planlanıyor. Denizli Şehir Hastanesi'nin 500 yataklı acil durum hastanesi 2026'da, bin yataklı ikinci bölümü ise 2027'de hizmete başlayacak.