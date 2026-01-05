‘Siyasi meşruiyet ilkelerini ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuala'daki gelişmelerle ilişkin paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı. ANKARA