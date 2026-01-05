SON DAKİKA | Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk kabinesini topluyor!

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak.