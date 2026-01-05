‘Yalancıdan ilçe başkanı olmaz’

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün alkollü kullandığı Ataşehir Belediyesi'ne ait araçla çarpıp kaçtığı ve yüzde 60 engelli bıraktığı Resul Düzgün'ü evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz 21 Kasım günü yaşanan kazada, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne ait aracı alkollü şekilde kullandığı, motosikletiyle evine giden Resul Düzgün'e çarptığı ortaya çıkmış ve olay yerinden ayrıldığı yönündeki bilgiler de polis tutanaklarına yansımıştı. Kazada ağır yaralanan Resul Düzgün'ün 7 gün yoğun bakımda kaldığı, 9 ameliyat geçirdiği, aylarca hastanede tedavi gördüğü ve yaşananlar sonrası yüzde 60 engelli raporu aldığı açıklanmıştı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Ziyaret sonrası konuşan Yusuf İbiş, "22 yaşında bir gencin hayatı altüst oluyor. Aylarca hastanede kalıyor, Polisten kaçan bir ilçe başkanı ve onu saklayan bir belediye meclis üyesi olur mu? Yalancıdan ilçe başkanı olur mu?"

ALKOL, EHLİYET VE TUTANAKLAR

İbiş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün kolluk kuvvetlerine verdiği ifadeler ile kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında çelişkiler bulunduğunu savundu. Kazanın, Ataşehir Belediyesi'ne ait bir araçla gerçekleştiğini hatırlatan İbiş, belediye tarafından bu araçla ilgili herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığının kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti. Barış SAVAŞ/SABAH