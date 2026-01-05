Haberler

Yurt dışındaki şüpheli Alya Şahinler çıktı: KKTC dönüşü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bugün düzenlenen 26 şüpheliye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu saptanan 2 şüpheliden birinin ünlü sanatçı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Şahinler, KKTC’den dönüşte İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Şahinler’in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24 oldu.

05 Ocak 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek * suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

2'Sİ YURT DIŞINDA 1'İ TUTUKLU 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.