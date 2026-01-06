  • Haberler
  ABB "konser vurgunu" yargılaması başladı: " Arkadaşlar destek istedi onun için çalıştım"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın, ‘nitelikli zimmet’ suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanıklardan Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt emekli olmasına rağmen görevini sürdürdüğüne yönelik soruya “çalışma arkadaşları destek talebinde bulundu onun için çalıştım” savunması yaptı.

UMAY SENA SÜMER

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın, 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara savunmaları için söz verdi.

"ARKADAŞLAR DESTEK İSTEDİ ONUN İÇİN ÇALIŞTIM"

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıldır konser ve organizasyon sektöründe çalıştığını, hakkındaki suçlamaların hatalı bilirkişi raporuna dayandığını savundu. Mahkeme başkanının, emekli olmasına rağmen görevini sürdürdüğüne yönelik sorusu üzerine Bozkurt, yaz sezonuna ilişkin organizasyon süreçlerinin mart ayında başladığını ifade etti. Haziran ayında emekli olduktan sonra birimdeki çalışma arkadaşlarının destek talebinde bulunduğunu belirten Bozkurt, bu nedenle sürece dahil olmaya devam ettiğini söyledi.

EVRAKLARI ÇALIŞANLARI GÖTÜRMÜŞ

Gurudan Turizm Organizasyon Şirketi sahibi, tutuksuz sanık Arda Akman ise Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi'nin sahibi Selahattin Çelikkaya ile tanıştıklarını, ABB ile çalışmak istemesi nedeniyle büyük ölçekli konser organizasyonlarının nasıl yürütüldüğünü Çelikkaya'ya danıştığını, hazırladıkları organizasyon projesini belediyeye sunduklarını ve teklifin belediye tarafından kabul edildiğini anlattı. ABB bünyesinde kimseyi tanımadığını öne süren Akman, "Teklif kabul edilince çok sevindim. İlerisi için iyi bir referans olacak diye düşünmüştüm, şimdi mahkemedeyiz. Evrakları çalışanlarım götürdü. Kimlerle görüştüler bilmiyorum. Ben suç işlemedim, kimseyle anlaşma yapmadım." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.