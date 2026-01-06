ABB “konser vurgunu” yargılaması başladı: " Arkadaşlar destek istedi onun için çalıştım”
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın, ‘nitelikli zimmet’ suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanıklardan Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt emekli olmasına rağmen görevini sürdürdüğüne yönelik soruya “çalışma arkadaşları destek talebinde bulundu onun için çalıştım” savunması yaptı.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara savunmaları için söz verdi.
Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıldır konser ve organizasyon sektöründe çalıştığını, hakkındaki suçlamaların hatalı bilirkişi raporuna dayandığını savundu. Mahkeme başkanının, emekli olmasına rağmen görevini sürdürdüğüne yönelik sorusu üzerine Bozkurt, yaz sezonuna ilişkin organizasyon süreçlerinin mart ayında başladığını ifade etti. Haziran ayında emekli olduktan sonra birimdeki çalışma arkadaşlarının destek talebinde bulunduğunu belirten Bozkurt, bu nedenle sürece dahil olmaya devam ettiğini söyledi.