ABB “konser vurgunu” yargılaması başladı: " Arkadaşlar destek istedi onun için çalıştım”

EVRAKLARI ÇALIŞANLARI GÖTÜRMÜŞ

Gurudan Turizm Organizasyon Şirketi sahibi, tutuksuz sanık Arda Akman ise Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi'nin sahibi Selahattin Çelikkaya ile tanıştıklarını, ABB ile çalışmak istemesi nedeniyle büyük ölçekli konser organizasyonlarının nasıl yürütüldüğünü Çelikkaya'ya danıştığını, hazırladıkları organizasyon projesini belediyeye sunduklarını ve teklifin belediye tarafından kabul edildiğini anlattı. ABB bünyesinde kimseyi tanımadığını öne süren Akman, "Teklif kabul edilince çok sevindim. İlerisi için iyi bir referans olacak diye düşünmüştüm, şimdi mahkemedeyiz. Evrakları çalışanlarım götürdü. Kimlerle görüştüler bilmiyorum. Ben suç işlemedim, kimseyle anlaşma yapmadım." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.