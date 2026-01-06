AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan Özgür Özel'e tepki: CHP destekçileri bile tavrından rahatsız!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamasına dikkati çeken Yalçın, "Özgür Özel'in son derece aceleci, düşüncesiz bir şekilde sarf ettiği sözler, anlayabiliyorum ki kendi destekçileri tarafından bile hüsnükabul görmedi." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Gazze'deki ateşkeste, ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla artırılabileceğini, bu konuyla ilgili tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun önüne koymak istiyoruz." dedi.
Yalçın, AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda konuştu.
Bunun, insani yardım kuruluşlarıyla farklı temalar çerçevesinde yaptıkları üçüncü toplantı olduğunu belirten Yalçın, insani yardım kuruluşlarının yaklaşımları, bilgi ve becerilerinin AK Parti'nin konuya bakışını ciddi anlamda etkilediğini söyledi.
Yalçın, Türkiye'nin dış politikasında en önemli meselelerden birinin "insani yardım" olduğunu anlatarak, "İnsani yardım kuruluşlarımızın başarısı, Türkiye'nin özellikle bu tür krizli bölgelerde yaptığı hizmetler herkesin malumu. Belki de maalesef önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyacını hissedeceğimiz bir durum gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendiğini hatırlatan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'den diğer uluslararası kuruluşlara kadar hepsinin bu tür süreçlerde maalesef yeterli etkiyi gösteremediğini, insanlık barışını sağlamak şöyle bir kenara dursun, insanların en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini gördük." diye konuştu.
"GAZZE'DE ATEŞKESTEN BEKLENEN SONUÇLAR ELDE EDİLEBİLMİŞ DEĞİL"
Yalçın, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşün Türk insanının meseleye bakışını, insanı merkeze alan tavrını çok net bir şekilde dünyaya gösterdiğini aktardı.
"Gazze'de ateşkesten beklenen sonuçlar elde edilebilmiş değil." diyen Yalçın, Gazze'de günlük en az 600 tırlık insani yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi.
İsrail'in barış arayışı değil, dinlenme, yeniden yüklenmek için bir fırsat arayışı içerisinde olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:
"Ama bir taraftan da Gazze'de insanların yaşadığı zulmün bir şekilde hafifletilmesi gerekiyor. Tam da öylesi bir dönemdeyiz. Bu ateşkes, umarız ki sürdürülebilir bir hale gelsin, insanların acil ihtiyaçları karşılanabilir bir hale gelsin. Bugün burada toplanmamızın tam da sebebi bu. Gazze'deki ateşkeste, ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla artırılabileceğini, bu konuyla ilgili tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun önüne koymak istiyoruz."
"İNSANİ YARDIM KURULUŞLARIMIZIN HANGİ KONULARDA DAHA HAZIRLIKLI OLMASI GEREKTİĞİ MESELESİNİ DE ELE ALACAĞIZ"
Gazze'nin insanların gündeminin dışına çıkabilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz AK Parti olarak Gazze'ye yönelik hassasiyetimizi, hiçbir zaman başka meselelerin arkasına koyacak değiliz. Cumhurbaşkanı'mızın ilk günden bu yana meseleye gösterdiği yaklaşım, bizim de temel yaklaşımımızdır. Herkes Gazze'yi unutsa da biz Gazze'yi asla unutmayacağız. Herkes Gazze'de insani durumun düzeldiği gibi bir yanlış anlayışa kapılsa da biz o yanlış anlayışın yanlış olduğunu ortaya koyup, insani olarak neler yapabileceğimizi sürekli göz önünde bulunduracağız."