AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan Özgür Özel'e tepki: CHP destekçileri bile tavrından rahatsız!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamasına dikkati çeken Yalçın, "Özgür Özel'in son derece aceleci, düşüncesiz bir şekilde sarf ettiği sözler, anlayabiliyorum ki kendi destekçileri tarafından bile hüsnükabul görmedi." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 16:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Gazze'deki ateşkeste, ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla artırılabileceğini, bu konuyla ilgili tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun önüne koymak istiyoruz." dedi. Yalçın, AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda konuştu. Bunun, insani yardım kuruluşlarıyla farklı temalar çerçevesinde yaptıkları üçüncü toplantı olduğunu belirten Yalçın, insani yardım kuruluşlarının yaklaşımları, bilgi ve becerilerinin AK Parti'nin konuya bakışını ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Yalçın, Türkiye'nin dış politikasında en önemli meselelerden birinin "insani yardım" olduğunu anlatarak, "İnsani yardım kuruluşlarımızın başarısı, Türkiye'nin özellikle bu tür krizli bölgelerde yaptığı hizmetler herkesin malumu. Belki de maalesef önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyacını hissedeceğimiz bir durum gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı. Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendiğini hatırlatan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'den diğer uluslararası kuruluşlara kadar hepsinin bu tür süreçlerde maalesef yeterli etkiyi gösteremediğini, insanlık barışını sağlamak şöyle bir kenara dursun, insanların en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini gördük." diye konuştu.