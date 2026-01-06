Bakan Ersoy, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura ile görüştü

Ersoy, sosyal medya hesabından, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Japonya arasında kültür, turizm ve kültürel diplomasi alanlarında giderek güçlenen işbirliğini, karşılıklı anlayışı ve ortak projeleri merkeze alan verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki köklü medeniyet arasındaki dostluğun, önümüzdeki dönemde yeni ve somut adımlarla daha da derinleşeceğine inanıyorum."