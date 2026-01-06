Başkan Erdoğan: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı

Programa katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gençliğin Üretim Çağı-Güç Programı vesilesiyle sizleri burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsına 81 ilimizdeki gençlerimizin, vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı gönderiyorum.

Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.

Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLI"

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.