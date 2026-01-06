Başkan Erdoğan: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı'nda konuştu. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Üretim, istihdam, yatırımla Türkiye'yi büyütüyoruz." dedi. Erdoğan, staj desteği için 27 milyar TL bütçe ayırdıklarını belirterek "Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor." dedi.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BAZI DEĞERLER ÖNEMİNİ ASLA YİTİRMEZ"

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gençliğin Üretim Çağı-Güç Programı vesilesiyle sizleri burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsına 81 ilimizdeki gençlerimizin, vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı gönderiyorum.

Programa katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.

Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLI"

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.

4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük. Türkiye'nin kalkınma maratonu sürüyor. Üretim, istihdam, yatırımla Türkiye'yi büyütüyoruz...

Bizler gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın gayreti içindeyiz.

"STAJ DESTEĞİ İÇİN 27 MİLYAR TL BÜTÇE AYIRDIK"

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz.

Staj desteklerinde adımlar atacağız. 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız.

Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan ve özel sektör işletmelerindeki çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer zorunluluğu getirdik.

STAJ BAŞVURULARI İŞ-KUR ÜZERİNDEN

Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor.

Geleceğim meslekte uygulamasını da hayata geçiriyoruz.

"GENÇLER 'EV GENCİ' İFADESİYLE HEDEF ALINIYOR"

Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizin potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz.

PROGRAMA KATILAN GENÇLERE GÜNLÜK BİN 375 LİRA CEP HARÇLIĞI

Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz.

Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.

İLK 6 AY MAAŞ DEVLETTEN

Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.

Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz."