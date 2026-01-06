Sosyal konut ile huzur bulan hak sahipleri: Burası bizim sığınağımız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin, bugüne kadar inşa ettiği 1 milyon 750 bin sosyal konut ile Türkiye'nin dört yanında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ne de sosyal konut projeleri kapsamında 429 yuva inşa edildi. Ev sahipleri; 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6.3 ve 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri hissetmediklerini söyledi.

Ev sahibi vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Binlerce yuvada; aynı huzur, aynı mutluluk, aynı güven. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Videoda görüşlerini paylaşan hak sahipleri ise şu cümlelerle mutluluklarını paylaştı:

MUSTAFA İNAL: Kimse 'bana çıkmaz' demesin; bize çıktı. Ödemeler gayet de kolay. 500 bin sosyal konut vatanımıza, milletimize ilaç olacak.

MURAT YAZICI: Hayallerimizin üstünde bir daire. Böyle bir daireyi kendim tasarlatmaya kalksam tasarlatamam. Daireler o kadar mantıklı düşünülüp hareket edilmiş ki içinde kullanımı olmayan bir nokta yok.

AYSEL YAZICI: Biz ne Silivri ne de Balıkesir depremini hissettik. Gittiğim hiçbir yerde rahat edemiyorum. Sanki bir şey olacak ve ben orada kalacağım gibi hissediyorum. 'Eve gitmeliyim' diyorum. Geldiğimde de sanki sığınağıma gelmiş oluyorum. Burası benim sığınağım.

HAKAN AYAN: Evimizi makul fiyata aldık. Dayanıklılık ve deprem konusunda evimize çok güveniyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını isterim. Her ilde, her yerde daha da çok artsın bu projeler. Hem güvenilir hem uygun, daha ne ister ki insan?