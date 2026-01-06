Burhanettin Duran’dan ’Genç İstihdam Hamlesi’ paylaşımı: ’Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'ın katıldığı "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nın ardından paylaşımda bulundu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezine gençleri koyan güçlü mesajlar verdiğini belirten Duran, şunları kaydetti: "Türkiye'nin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ekseninde büyüyen ekonomisini gençlerin dinamizmiyle taçlandıracak bu vizyon, 'emek, adalet ve fırsat eşitliği' ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Gençlerin potansiyelini ülkemizin üretim ve kalkınma sürecine dahil etmeyi hedefleyen bu stratejik yaklaşım, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine de ayna tutmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin bilgi, beceri ve enerjisinin ülkemizin büyüme hamlesinin en önemli unsurlarından biri haline getirilmesi amaçlanmaktadır."