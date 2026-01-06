CHP’nin usulsüz kongre davası görülmeye başladı: Seçime hile karıştırdılar...
CHP’nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevinden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve yine görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'nin İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma 29 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Aralarında Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında "Oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
SEÇİME HİLE KARIŞTIRDILAR
Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaad ederek yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği belirtilmişti.
YARGILAMA BAŞLADI
Davanın ilk duruşması İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi Üyesi Uğur Gökdemir, eski Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri katıldı. Diğer sanıklar CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Melda Tanişman Tutan, Öznür Çevik, Aydın Karaaslan ve Fahrettin Çırak ise duruşmaya katılmadı.