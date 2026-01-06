Haberler

CHP’nin usulsüz kongre davası görülmeye başladı: Seçime hile karıştırdılar...

CHP’nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevinden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve yine görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 14:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'nin İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma 29 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Aralarında Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında "Oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SEÇİME HİLE KARIŞTIRDILAR Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaad ederek yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği belirtilmişti.