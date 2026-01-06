Dünyanın dört bir yanında binlerce insanın yüzünü güldürdüler

Adana İHH İnsani Yardım Derneği, yürüttüğü yardım faaliyetlerinde binlerce insanın yüzünü güldürdü. Yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren İHH Adana Başkanı Mahmut Eraslan; "2025 yılında yetimlere yönelik yardım kalemi toplam 7 milyon 500 bin TL tutarında gerçekleşti. Gazze'ye 5 milyon 600 bin TL, Sudan'a ise 60 bin TL tutarında destek gönderdik. Yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim yardımı kapsamında 625 aileye, toplam 3 bin 125 kişiye giyim desteği sağlandı. Ayrıca 700 aileye gıda kolisi ulaştırıldı; 325 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı; 2 bin 500 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye desteği verildi" dedi. Eraslan, Suriye'de cami inşası, çadır ve ısıtıcı desteği ile dünyanın birçok ülkesinde kurban ve adak organizasyonları gibi projelerin de yıl boyunca sürdürüldüğünü ve benzeri sürdürülebilir yardım modellerinin de hayata geçirildiğini kaydetti. Ramazan ayında iftar ve sahur organizasyonlarının yanı sıra, su kuyusu çalışmaları ve özellikle yetim çocuklar başta olmak üzere mazlum ve mağdur ailelere bayramlık giyim yardımları yaptıklarını da sözlerine ekleyen Eraslan, Arakan ile Afrika'daki insani yardım faaliyetlerinin de devam ettiğini söyledi.