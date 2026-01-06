FETÖ firarilerine baskın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün gizli gaybubet evlerini deşifre etti. Haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınma veya tutuklanma ihtimali bulunan, sahte kimlikler kullanan, FETÖ içerisinde "güvenli ev" anlamına gelen gaybubet evlerinde saklanan FETÖ üyelerinin yakalanması için 4 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 4 FETÖ firarisi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde başkaları adına kiralanan söz konusu adreslerde ikamet ettikleri, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ'nün sözde sohbet faaliyetlerine katıldıkları, kapatılan FETÖ iltisaklı bazı derneklerde üyelik kayıtları bulunduğu ve FETÖ'nün yine kapatılan bankası Bank Asya'da hesap hareketliliklerinin olduğu belirlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarileri gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.