Kılıçdaroğlu’na şikâyet ettiler

CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasında yıllardır devam eden çekişmeye 'A takım krizi' de eklendi. Son 1 aylık süreçte eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden muhalif partililerin; PM, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki yeni oluşumdan yakındığı öğrenildi.

Partililerin, Özel'i "partinin DNA'sını değiştirmekle" ve "muhalifleri tasfiye etmekle" suçladığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'na da bir an önce yeni bir hareket başlatma çağrısında bulunduğu iddia ediliyor.

Özel, geçen ayki olağan kurultay kapsamında PM üye sayısını 60'tan 80'e çıkarmıştı. 32 yeni ismin yer aldığı PM'de eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İyi Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota gibi isimlerin yer alması büyük tepki çekmişti. PM'deki yeni görüntü, "Sağa kaydık" eleştirilerine de zemin hazırlamıştı. Gölge kabine ise tüzük değişikliği ile MYK'dan ayrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı.

Dağınık yönetim şeklinin parti yönetimi içerisinde de huzursuzluk yarattığı, özellikle Murat Bakan ve Gamze Taşcıer gibi aktif siyasilerin genel merkezden uzaklaştırılmasına tepkilerin olduğu öğrenildi.