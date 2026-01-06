Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler “Madalya Tevcih Töreni”ne katıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katılarak başarılı personel ve birliklere ödüllerini taltif etti. Törene Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları da katıldı.