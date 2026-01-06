Sağlık Bakanı Memişoğlu, YÖK Başkanı Özvar’ı kabul etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde; sağlık eğitimi ve üniversite hastanelerine dair başlıkları kapsamlı biçimde ele aldık. Kurumlar arası iş birliğimizi güçlendirecek ortak çalışma alanlarımız üzerine detaylı istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Erol Özvar'a ve değerli heyetine teşekkür ediyorum."