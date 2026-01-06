Şehit Fethi Sekin ve Musa Can anıldı

İzmir'de, Fethi Sekin ve Musa Can, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırının 9'uncu yıldönümünde anıldı. Silahını çekerek son mermisine kadar çatışan trafik polisi Fethi Sekin, bir teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit oldu; seken mermiyle yaralanan mübaşir Musa Can da hayatını kaybetti.

Saldırıda evli ve 3 çocuk babası Sekin'in fedakârlığıyla çok sayıda kişinin yaşamı kurtuldu. Olay sonrası İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verildi, adliye C kapısı önüne heykeli dikildi.

Anma törenine Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İzmir Valisi Süleyman Elban, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve çok sayıda yetkili katıldı. Konuşmalarda terörün hedefinin adalet olduğu vurgulandı, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve karanfiller bırakıldı.