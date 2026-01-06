Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek; geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu gayenin her yönüyle şuurundadır.

"MADURO'YA SALDIRI LANETLİYORUZ"

Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Film seti Caracas'ta kurulmuştur. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir. Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir.

15 Temmuz'da casus ve Haşhaşi örgütünü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.

"ŞİMDİ ANLAŞILDI MI? TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ..."

Bahçeli, iç cepheye vurgu yaparak; "Şimdi anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı ve "Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye" konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...