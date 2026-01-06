TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin soru önergeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından oylama yapılması için toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Kurulu yarın açılmak üzere kapandı.
Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Yerel yönetimler", İYİ Parti'nin "Kamu çalışanları ve emekliler", DEM Parti'nin "DEAŞ operasyonları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü.
KURUL YARIN AÇILACAK
Görüşmelerin ardından Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamamasının ardından, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.