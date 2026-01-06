TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

KURUL YARIN AÇILACAK

Görüşmelerin ardından Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamamasının ardından, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.