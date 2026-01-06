Terör kurbanları unutulmadı

Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından dershane önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 6'sı öğrenci 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının 18'inci yıldönümünde anma töreni yapıldı. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki törende, Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkaya ve veli Cengiz Kaya anıldı. Saldırıda oğlunu kaybeden eski milletvekili Oya Eronat da terörün her türlüsünü kınayarak, annelerin acısının ortak olduğunu söyledi. Törene askeri ve mülki erkân, aileler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hüseyin KAÇAR/SABAH