Üniversitede skandal!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. İnternet sitesine yüklenen fotoğraflar, "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açıldı. Öğrencilerin numaralarının da internet sitesinde paylaşıldığı olay büyük tepki çekti.

Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı.

Sitede yer alan mesajda, "Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim" ifadelerine yer verildi.

Olaya tepkiler sürerken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada üniversitenin derhal harekete geçtiği, hukuki süreçlerin başlatılmasının sağlandığı belirtildi.