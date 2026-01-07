4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

FETÖ'ye üye olma suçundan 4 yıl 2 ay hapisle aranan ihraç öğretim üyesi K.K, ve 6 yıl 3 ay hapisle aranan İ.T. yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen K.K., Kayseri'de saklandığı adreste yakalandı. Meslekten ihraç edilen öğretim üyesi olduğu öğrenilen K.K., tutuklandı. Nevşehir'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. gözaltına alınarak tutuklandı. Manisa'da ise FETÖ/PYD'nin 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan Bülent Y. (50) ve eşi Emine Y. (46), MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.