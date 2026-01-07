AK Parti’ye katılan Hasan Ufuk Çakır’dan CHP’ye sert sözler: Haksızlığın, pisliğin karşısında durmak için geldik!

CHP 'den istifa eden ve AK Parti'ye katılmak üzere AK Parti Grup Toplantısı için TBMM 'ye giden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır , çok mutlu olduğunu söyledi.

CHP seçmenine de seslenen Çakır, "Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Be kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden ne bir CHP'li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.