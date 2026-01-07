Bakan Tekin Malatya’da görme engelli öğrencilerle bir araya geldi

Malatya programı çerçevesinde okulu ziyaret eden Bakan Tekin, görme engelli öğrenciler tarafından karşılandı. Farkındalık etkinliği kapsamında bir öğrenciyle birlikte gözleri kapalı şekilde beyaz bastonla yürüyen Tekin, etkinliklere eşlik etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izleyen Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Konuşmasında özel gün ve haftaların yalnızca belirli tarihlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Tekin, engellilik konusunda toplumsal duyarlılığın yılın tamamına yayılması gerektiğini ifade etti. Toplumun tüm bireylerini yaratıldıkları hâliyle kabul etmenin insani ve kültürel bir sorumluluk olduğunu belirten Tekin, farklılıkların bir eksiklik değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLER ARASINDA"

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda eğitim almasının Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Tekin, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti. Özel eğitim uygulama okulları, kaynaştırma eğitimi, evde ve hastanede eğitim ile rehabilitasyon merkezlerine verilen desteklerin bu anlayışın somut örnekleri olduğunu belirtti. Bakan Tekin, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde çalışıldığını vurgulayarak katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Ziyaret kapsamında okulun ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirileceğini ifade eden Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarına da ayrıca teşekkür etti. Konuşmasının sonunda insan olmanın temelinde karşılıklı saygı ve sorumluluk bilincinin yer aldığını belirten Bakan Tekin, "Hepimizin farklı alanlarda eksikleri olabilir. Önemli olan bu farklılıkları anlayışla karşılamak ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmektir." diye konuştu