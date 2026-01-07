Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı: Eski CHP’li meclis üyesi ile ağabeyi hakkında karar!

SON DAKİKA… Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı halk buluşması sırasında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan eski CHP’li meclis üyesi Recep B. (36) ile ağabeyi Şaban B. (38), yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 16:51

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı alanında halkla buluştuğu sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ile beraberindeki kişiler sözlü olarak sataştı.

Recep B. ile ağabeyi Şaban B., ardından Bozbey'e hakaret edip, üzerine yürüdü. Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede anları kameralara yansıdı.