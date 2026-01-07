Emine Erdoğan'dan 'Görme Engelliler Haftası' paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür. Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır. İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.
