Kapalıçarşı’da yeni dalga 71 gözaltı: Bahis paralarını kripto ile kaçırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, 19 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda foreks, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurtdışına çıkarıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine el konulduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.