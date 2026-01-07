Lawrence raporu yayımlandı

MİT, 99'uncu yıldönümü için "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan arşiv belgesini paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesindeki "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporunda Lawrence'ın, Mısır, Suriye ve Irak'ta kıyafet değiştirerek ve farklı isimler altında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazı yer aldı. Yazıda, Lawrence'ın Kudüs'te bazen Müslüman hocası bazen de Musevi hahamı kılığına girerek Müslüman ve Yahudilere "zehirli telkinat"ta bulunduğu istihbaratına yer verildi.