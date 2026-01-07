MİT Başkanı Kalın’dan 99’uncu yıl mesajı: Hedef Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın 99'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kaleme aldığı "Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye" başlıklı yazısında teşkilatın hedeflerini anlattı.

MİT'İN FAALİYETLERİ: Temel ilkemiz şudur: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Başkasının güvenliğini yok sayan, kendi güvenliğini garanti altına alamaz. Çok boyutlu yeni tehditler, tekil ve taktik tedbirler yerine ancak bütüncül bir güvenlik anlayışıyla bertaraf edilebilir.

TÜRKİYE YÜZYILI: "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda izlenen çok boyutlu ve dengeli dış politika stratejisinin yanı sıra her geçen gün gelişen istihbarat kabiliyetleriyle bu yeni döneme yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil; aynı zamanda çözüm üreten, adalet ve dayanışmayı esas alan küresel bir paydaş olarak giriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Kadim medeniyet mirasımızı stratejik değere dönüştüren adımlar, tarihimizin ve coğrafyamızın ruhuna aykırı müdahalelerin de önüne geçecektir. Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımlarından biri olacaktır.

SURİYE: Uluslararası toplumun Suriye'yi kilit bir aktör olarak uluslararası sisteme entegre etme çabalarına önemli katkılarda bulunan ülkemiz ve Teşkilatımız, stratejik sabır ve hikmetle bölgesel barış için Suriye'de istikrarın sağlanması ve korunmasına destek olmaya devam edecektir.